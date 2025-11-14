В 2025 году в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 281 электромобиль. Общее количество зарегистрированных электромобилей в городе достигло 1096 единиц, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Казани зарегистрировали 1096 электромобилей

В прошлом году в реестр внесли 275 транспортных средств. Владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками вдоль улично-дорожной сети, за исключением мест для инвалидов. Право на бесплатную муниципальную парковку владельцы получили в 2015 году.

Мера направлена на улучшение экологической ситуации, снижение объема вредных выбросов и стимулирование развития электромобильного транспорта в городе.

Анна Кайдалова