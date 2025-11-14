Удмуртия в числе регионов РФ с задержками сроков капремонта объектов образования

Удмуртия вошла в число 19 регионов России, где наблюдаются задержки выполнения сроков строительства и капремонта объектов образования. Об этом заявил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко на совещании по направлению.

По информации Минпросвещения, в этом году уже принималось решение о переносе срока ввода 77 новых объектов образовательной инфраструктуры и 55 объектов капремонта на 2026 год. «Все регионы были предупреждены, что новых переносов после сентября не будет Однако мы выявляем случаи замалчивания проблем со стороны ряда субъектов»,— подчеркнул вице-премьер.

Помимо Удмуртии в списке регионов находятся Хабаровский и Камчатский края, Запорожская, Калининградская, Амурская, Архангельская, Ивановская, Самарская, Тамбовская, Херсонская, Костромская, Рязанская и Владимирская области, Кемеровская область—Кузбасс, Коми, Хакасия и Еврейская автономная область. Представители этих регионов представили доклады о текущей ситуации на объектах.

«В этом году запланировано завершение работ по капитальному ремонту около 1,5 тыс. зданий общеобразовательных, профессиональных и дошкольных образовательных организаций, а также ввод 58 объектов строительства. Минпросвещения сформирован реестр из 28 объектов с вновь выявленными рисками неввода до конца года»,— добавил господин Чернышенко.

По его словам, задачей глав субъектов является не просто констатация проблем, а формирование адресных поручений с четкими датами и ответственными. За недостижение результатов по завершению капремонтов установлена дополнительная финансовая ответственность. Введены нормы о сокращении объемов субсидий на следующий год при сохранении обязательств субъектов.

Анастасия Лопатина