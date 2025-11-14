В КПРФ сообщили об обысках в горкоме Новоалтайска

Правоохранительные органы провели обыски в Новоалтайском горкоме КПРФ (Алтайский край). Задержана помощница депутата краевого заксобрания Светлана Кербер. Об этом сообщила депутат Государственной думы (ГД) от региона Мария Прусакова (КПРФ).

Согласно сообщению депутата ГД в соцсети «ВКонтакте», обыски прошли не только в горкоме партии. Около 7:00 по местному времени (3:00 мск) сотрудники правоохранительных органов пришли домой к госпоже Кербер. Со слов задержанной помощницы депутата, у нее изъяли банковские карты, сотовые телефоны, документы на квартиру и машину. Как написала госпожа Прусакова, алтайскую активистку подозревают в мошенничестве.

Светлана Кербер работает помощницей депутата Алтайского краевого заксобрания Людмилы Клюшниковой. В пресс-службе Алтайского крайкома КПРФ предположили, что коммунистам «мстят за принципиальность». Представители партии связали обыски с деятельностью новоалтайских партийцев по предотвращению строительства парковки на территории, прилегающей к Мемориалу Славы. «Подняли общественность, пошли против интересов крупного бизнеса и городской администрации»,— описали в пресс-службе работу своих активистов.

Людмила Клюшникова, по данным СМИ, ранее получила штраф за незаконную организацию митинга (отменен по решению апелляционной инстанции). В сентябре депутат выступила на парламентской сессии заксобрания против строительства крупного мусороперерабатывающего завода на территории края. Еще летом 2018 года коммунисты Новоалтайска (население составляет около 73 тыс. человек) собрали в городе митинг на 500 человек против повышения пенсионного возраста.

Степан Мельчаков