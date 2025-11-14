Суд отказал мэрии Перми в сносе ТЦ

Арбитражный суд Пермского края оставил без удовлетворения иск администрации Перми к ООО «Траст-Центр», которое владеет двухэтажным зданием по улице Ленина, 66. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке суда. Мэрия требовала обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТЦ на ул. Ленина, 66а в Перми Фото: ТЦ на ул. Ленина, 66а в Перми

Ранее городские власти перекрывали главный вход в торговый центр кадками с растениями и баннерами об истории Перми. По мнению администрации, в ходе обследования здания были выявлены признаки самовольной реконструкции объекта.

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в ТЦ на ул. Попова, 66а, находится салон цветов, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Зданием управляет ООО «Траст-Центр» Сергея Турышева. Компания была зарегистрирована в Перми в 1999 году и занимается управлением собственным и арендованным имуществом. По итогам 2024 года общество отчиталось о прибыли чуть больше 1 млн руб.