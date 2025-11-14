Цифровой контроль межрегиональных перевозок внедрят в Нижегородской области

Нижегородская область станет одним из регионов, которые примут участие в эксперименте по цифровому контролю межрегиональных автобусных перевозок. По словам гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, всего в эксперименте примут участие более 30 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Отработку начнем на направлениях между Москвой и Санкт-Петербургом, столицей и Казанью, далее маршруты на юг страны, впоследствии система будет масштабироваться на все регионы страны»,— сообщил господин Райкевич (цитата по ТАСС).

Он добавил, что внедрение цифрового контроля позволит сократить процесс согласования маршрутов и проводить анализ пассажиропотока на основе объективных данных. В то же время пассажиры перед покупкой билета смогут убедиться в том, что перевозчик работает легально. Интеграция новой цифровой платформы с сервисом «Народный контроль» позволит им оперативно подавать жалобы на некачественные услуги.

Все это поможет повысить безопасность пассажирских перевозок и создать стимул для работы на этом рынке легальным предприятиям, оказывающим качественные услуги, уверен Алексей Райкевич.

Провести эксперимент планируется в период с 15 января по 1 ноября 2026 года.