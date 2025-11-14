В Ярославле заключили контракт на обустройство остановок на Труфанова

В Ярославле заключен муниципальный контракт на обустройство трех остановочных пунктов на улице Труфанова. Соглашение подписано 12 ноября и опубликовано на сайте госзакупок.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Остановки появятся в районе домов № 32А, 10 и 22. Выполнит работы ярославское ООО «СК Олимп-строй» за 7,5 млн руб. Обустройство должно быть выполнено до 22 апреля 2026 года, последним этапом станет нанесение соответствующей разметки около остановок.

Алла Чижова