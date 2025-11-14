МУП «Астрводоканал» выплатило 11,3 млн за загрязнение почвы в Астрахани

МУП «Астрводоканал» компенсировало экологический ущерб в Астрахани. Об этом сообщает Нижне-Волжское управление Росприроднадзора.

В ходе проверки на основании обращений граждан надзорное ведомство выявило затопление канализационными сточными водами территории в районе пер. Ленинградский, 72, 74 в Астрахани. Специалисты отобрали пробы почвы и обнаружили превышения показателей загрязняющих веществ.

Управление установило, что загрязнен участок площадью 1,45 тыс. кв. м., централизованная самотечная сеть канализации состоит на балансе МУП г. Астрахани «Астрводоканал». Росприроднадзор потребовал от предприятия добровольной оплаты вреда в размере 11,3 млн руб., но там требование проигнорировали. В связи с этим управление попросило суд принудительно взыскать с МУП «Астрводоканал» причиненный вред. Требования удовлетворены, предприятие выплатило требуемую сумму.

Павел Фролов