Облигации Нижегородской области на 15 млрд рублей начнут размещать 20 ноября
Начало размещения облигаций Нижегородской области на 15 млрд руб. на Мосбирже запланировано на 20 ноября, агентом выступит Совкомбанк. Об этом говорится в приказе министерства финансов Нижегородской области об эмиссии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Облигациям с переменным купонным доходом и амортизацией долга присвоят государственный регистрационный номер RU34017NJG0. Срок обращения облигаций составит три года и 14 дней, каждая облигация имеет 37 купонных периодов длительностью 30 дней. Дата погашения облигаций — 4 декабря 2028 года.
Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты купонного дохода и объявляется по купонам, начиная со второго и включая последний купонные периоды — не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты дохода по предшествующему купону, отмечается в документе.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025–2027 годах нижегородский минфин планирует разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.