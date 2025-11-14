КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива»

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Байрон Фрэз оштрафован по итогам рассмотрения эпизода из матча со «Спартаком». Об этом сообщили в КХЛ.

12 ноября в Москве на 50-й минуте матча «Спартак» – «Локомотив» нападающий ярославской команды Байрон Фрэз получил 5 минут штрафа за толчок соперника клюшкой. 14 ноября КХЛ заявила о решении переквалифицировать наказание.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего "Локомотива" Байрона Фрэза по п. 1.10.1 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой), на наказание по п. 1.10.2 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу»,— говорится в сообщении КХЛ.

Размер штрафа по указанному пункту варьируется от 50 до 300 тыс. руб.

Алла Чижова