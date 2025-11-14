Работодатели сдают позиции в судах

Компьютерные игры в рабочее время могут стать причиной увольнения. В частности, за это фанерно-мебельный комбинат в Череповце расторг трудовой договор со своим экономистом. Но тот смог добиться восстановления в должности через суд и получил компенсацию. Юристы отмечают, что таких кейсов много. Но не все подобные решения справедливы, считает бизнес. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Погорел экономист Виктор на танках. Прошлой весной ему сначала сделали несколько выговоров за нецелевое «использование корпоративной сети», а позже уволили, еще и задним числом. Череповчанин, будучи опытным стратегом, обратился в суд и сразу зашел с тяжелой артиллерии: рассказал, что трудился на комбинате больше 20 лет, нареканий не имел, а играл только в перерывы с мобильного интернета. Суд решил — восстановить Виктора в должности и выплатить ему компенсации за вынужденный прогул и моральный вред. Страдания экономиста оценили почти в 600 тыс. руб. При этом комбинат, скорее всего, просто искал повод его уволить, считает замгендиректора кадрового агентства «Визави-консалт» Ольга Петрова: «Я знаю компании, у которых камеры установлены даже в туалетах: сотрудник вышел в уборную, и засекается время, которое он там провел. То же касается перекусов. На мой взгляд, это маразм, это не партнерские отношения компании и работников. Но большинство организаций все-таки адекватные. При этом найти причину, чтобы уволить человека, можно всегда».

Тренд на адекватность подтверждает и владелец «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев, который выступает за «экологичные отношения»: «Я замечаю иногда, что управляющий или администратор могут отвлечься. Но если ты не создаешь людям "воздуха", а заставляешь пахать, не поднимая головы, то сотрудники свалят или свалятся с ног. У меня есть показатели KPI, и если работник их не выполняет, это становится сигналом для того, чтобы принять меры».

Заниматься «чем угодно» позволено и сотрудникам отеля «Гельвеция», но с оговорками, поделился его владелец Юнис Теймурханлы: «Работники могут пользоваться соцсетями, играть в какие-то свои игры, что угодно, но только в положенное для этого время. Есть, естественно, и паузы на перекур. Мы даже оборудовали для этого небольшую зону. Потому что если запретить курение, то ты останешься без трети персонала точно. При этом есть запрет на приглашение гостей».

Впрочем, нередки случаи, когда сотрудники начинают излишне пользоваться такой вольностью, посетовал основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «У нас работал сотрудник, который за восемь месяцев даже тонны сыра не продал. Он систематически не ходил на работу, не отвечал на письма и отягощал платежную ведомость. Оказалось, что он работал одновременно в нескольких компаниях. Мы его уволили по дисциплинарке, он в суде восстановился. Плохие продажи он объяснил экономической конъюнктурой. Мы ему за это время 1 млн руб. заплатили, не считая налогов, откуда компания должна брать эти деньги?

Ни один работодатель не будет нормального сотрудника увольнять».

При этом случаев, когда работник через суд пытается оспорить увольнение за административные взыскания, действительно много. И чаще всего причиной расставания с компанией становятся регулярные прогулы, отметил эксперт по трудовому праву Александр Южалин: «Часто суды все равно встают на сторону работников и считают, что их не стоит привлекать к такому серьезному наказанию, несмотря на то, что в компании все правильно сделали. Такое право по закону у граждан есть. Причин много на самом деле. Первая — работодатель действительно часто не конкретизирует, что запрещается делать. Второй момент — он нарушает процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности, и суды из-за этого встают на сторону сотрудника».

Основанием для привлечения человека к ответственности может послужить прописанный запрет на личные дела во время работы в локальных актах, правилах трудового распорядка или даже в самом трудовом договоре, отмечают юристы. А вот внимательность хорошо развивают, например, многопользовательские стратегии.

Екатерина Вихарева