Более 150 пассажиров вынуждены 16 часов ждать вылет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

Пассажиры рейса Санкт-Петербург – Шарм-эш-Шейх не смогли вылететь на курорт утром 14 ноября. Вылет запланировали на 16 часов позже, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании Air Cairo должен был вылететь в Египет в 6:00. Теперь же 155 пассажиров ожидают рейс с отправлением в 22:20. В связи с этим нуждающимся предоставили гостиницу.

Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. Там уточнили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

Татьяна Титаева