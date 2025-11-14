Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 150 пассажиров вынуждены 16 часов ждать вылет из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

Пассажиры рейса Санкт-Петербург – Шарм-эш-Шейх не смогли вылететь на курорт утром 14 ноября. Вылет запланировали на 16 часов позже, следует из информации на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самолет авиакомпании Air Cairo должен был вылететь в Египет в 6:00. Теперь же 155 пассажиров ожидают рейс с отправлением в 22:20. В связи с этим нуждающимся предоставили гостиницу.

Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. Там уточнили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все