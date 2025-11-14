Надзор добивается оборудования тротуара около больницы в Краснокутском районе

Прокуратура Краснокутского района Саратовской области потребовала от местной администрации оборудовать тротуар на пути к районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура Краснокутского района выяснила, что на пути к ГУЗ СО «Краснокутская районная больница» нет тротуара. Речь идет об участке в Краснокутском тупике от ул. им. Маяковского до ул. Рабочая.

Надзорное ведомство указало на небезопасное передвижение граждан, включая пациентов, и внесло представление в районную администрацию. Сейчас оно находится на рассмотрении, прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Павел Фролов