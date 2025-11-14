Совкомбанк недосчитался прибыли

Совкомбанк сократил прибыль на 37,4%, до 35,4 млрд руб., следует из МСФО-отчетности банка за январь-сентябрь 2025 года. Чистые процентные доходы после расходов по кредитным убыткам сократились на 10 млрд руб.(57 млрд руб.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом чистые комиссионные доходы увеличились на 8,5 млрд руб. (33,8 млрд руб.).

Значительный вклад в результат группы продолжали вносить небанковские направления: страхование, факторинг, платежные сервисы. Чистая прибыль от небанковской деятельности достигла уровня 41 млрд руб. (+33%). Это, по мнению банка, снижает зависимость группы от процентной ставки и сглаживает общий результат. Акционерный капитал банка за год вырос на 17%, что соответствует росту капитала на одну акцию с 139 руб. до 163 руб. При этом, как отметил представитель банка, текущая цена акций на 30% ниже капитала, приходящегося на одну бумагу, что говорит о недооцененности со стороны рынка.

Доходность капитала (ROE) банка, достигшая минимума в 6% во втором квартале, в третьем выросла до 20%. Что касается дивидендов, менеджмент планирует рекомендовать не выплачивать второй транш по итогам 2024 года. Объясняется это необходимостью сохранить запас капитала для роста в условиях макроэкономической неопределенности в следующем году.

Ольга Базутова