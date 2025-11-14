В Саратове работник промпредприятия получил компенсацию в 1 млн за травму

В Саратове прокуратура добилась компенсации морального вреда получившему травму на производстве работнику в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Волжского района Саратова выяснила, что 19 февраля прошлого года работник промышленного предприятия получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производстве. Работодатель допустил нарушения в сфере охраны труда.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с организации компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил требования, работнику выплатили 1 млн руб.

Павел Фролов