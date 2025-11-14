Ветреная и дождливая погода ожидается на выходных в Удмуртии

15 ноября в Удмуртии ожидается ветреная погода с осадками, сообщает региональный Гидрометцентр. В южной части региона осадки будут преимущественно в виде дождя, в северной — дождь с переходом в снег. Интенсивность осадков будет усиливаться в течение дня.

В северных районах возможны налипание мокрого снега и кратковременное образование снежного покрова, а на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха в предстоящую ночь и завтра днем составит +1..+6°С, в северных районах начнется похолодание.

Ночью на воскресенье, 16 ноября, интенсивность осадков снизится, дождь перейдет в снег. Утром температура опустится до 0..-5°С, днем существенных осадков не ожидается, но гололедица сохранится.

В понедельник, 17 ноября, осадки не предвидятся. Ночные температуры составят -2..-7°С, дневные — не превысят -1..-5°С. По предварительному прогнозу, 18 и 19 ноября ожидается кратковременное потепление и дождливая погода.

Анастасия Лопатина