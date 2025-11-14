Компания-работодатель выплатит более 1 млн рублей за травмы, причиненные курьером-велосипедистом

Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции, обязавшей компанию-работодателя выплатить более 1 млн руб. за травмы, причиненные курьером-велосипедистом в Перми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июне 2024 года курьер, двигаясь на велосипеде по тротуару, сбил местную жительницу. Женщина получила оскольчатые переломы костей таза, рассечение на локте, потребовавшее наложения швов. Медицинская экспертиза квалифицировала вред здоровью как средней тяжести.

Пострадавшая подала иск в Ленинский суд Перми, требуя взыскать с курьера и ООО «Звезда» 1 млн руб. в счет компенсации морального вреда, 40 тыс. руб. убытков и 12 тыс. руб. судебных расходов. Суд первой инстанции, изучив материалы дела, полностью удовлетворил требования истицы, взыскав всю сумму с компании-работодателя.

Представитель ООО «Звезда» подал апелляционную жалобу, пытаясь оспорить полную ответственность компании за произошедшее.

Пермский краевой суд, рассмотрев дело, не нашел оснований для отмены решения. Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда подтвердила, что ООО «Звезда» является надлежащим ответчиком, поскольку на момент ДТП курьер действовал в рамках исполнения служебных обязанностей. При этом коллегия отметила, что сам курьер был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.