«Каждый диктатор переписывает историю»

Новые документы по делу Джеффри Эпштейна, который поставлял несовершеннолетних проституток многим высокопоставленным лицам, не прошли незамеченными мимо ведущих мировых СМИ. Обозреватели отмечают, что похожие скандалы со временем могут вызывать крупные политические последствия, вплоть до импичмента.

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters Джеффри Эпштейн

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters

Скандал с Эпштейном стал хронической болезнью президентства Трампа

Скандалы в Вашингтоне могут давать метастазы самым неожиданным образом. Классическим примером является затянувшееся расследование Whitewater в 1990-х годах, которое тянулось годами, прежде чем переросло в расследование, которое в итоге привело к процедуре импичмента Клинтона в 1998 году.

В среду было опубликовано более 20 тыс. страниц новых документов из досье Эпштейна. Некоторое удивление вызвало то, что Эпштейн переписывался с широкой сетью международных контактов по поводу Трампа. В Белом доме попытки минимизировать ущерб до сих пор только подогревали эту историю. Трамп, который теперь называет это «мистификация Джеффри Эпштейна», определенно не развеял опасений. Похоже, что Белый дом хочет отвлечь внимание от новостей. По крайней мере, так обычно бывает с непопулярными президентами, чьи рейтинги падают до рекордно низких значений на фоне сохраняющейся инфляции, в то время как его партия с большим отрывом проигрывает выборы. Но это же Трамп, так что кто знает?

Новые электронные письма и файлы Эпштейна: какую информацию они раскрывают о Трампе?

Отношения президента США Дональда Трампа с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном снова оказались под пристальным вниманием. В частности, опубликована электронная переписка между Эпштейном и некоторыми его соратниками, в которой бывший финансист, по-видимому, намекнул, что Трамп знал о его поведении в отношении молодых девушек. Трамп, который дружил с Эпштейном на протяжении 15 лет, отрицает все подозрения. Он неоднократно заявлял, что никогда не был замешан в сексуальных преступлениях Эпштейна и даже не знал о них.

Битва Трампа с прошлым

«Каждый диктатор переписывает историю»,— цитата психолога и эксперта по Трампу Джона Гартнера. Гордость президента с манией величия сильно уязвлена. Именно поэтому, например, Министерство юстиции Трампа требует, чтобы избирательная комиссия округа Фултон (штат Джорджия) предоставила избирательные документы за 2020 год,— когда на этих выборах Трамп проиграл Джо Байдену, в Джорджии конкуренция была особенно острой. Он не может оставить эту историю в прошлом.

Совсем иная ситуация в деле Джеффри Эпштейна — там история может скоро настигнуть самого президента. Знал ли Трамп о секс-торговле Эпштейна и его многолетней эксплуатации женщин и девочек больше, чем предполагалось ранее? Трамп это постоянно отрицает. Трамп находится под сильным давлением со стороны собственной партии, так как он не выполняет предвыборные обещания о прояснении всех обстоятельств этого скандала.

Правда о MAGA и их теориях заговора

Прошло 20 лет с тех пор, как полиция Флориды впервые начала дело против финансиста Джеффри Эпштейна по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Но база (его движения.— “Ъ”) MAGA все еще ждет. Трамп, который легитимировал и сделал мейнстримом теории заговора и победу эмоций над фактами, называет это дело «мистификацией». Для MAGA, подогретой шокирующими и ложными обвинениями про «Пиццагейт» о якобы существовавшей сети педофилов, связанной с политической элитой Демпартии, этот вопрос остается острым. Их обвинения в отношении окружения Эпштейна часто были тенденциозными, ложными и антисемитскими. Но трудно отрицать, что жернова правосудия мелят медленнее, когда в дело замешаны богатые люди со связями. Расплата его сообщникам — из всех частей политического спектра — давно назрела.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик