Суд обратил в доход РФ 4 квартиры экс-чиновника Ленобласти, записанные на мать

Прокуратура Ленинградской области добилась обращения в доход государства четырех квартир, автомобиля и денежных средств бывшего чиновника Романа Кирбабина. Собственность была оформлена на его мать, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры проверили финансовое и имущественное положения бывшего сотрудника Госстройнадзора Ленобласти Романа Кирбабина, осужденного на десять лет за взятку в размере 3,3 млн рублей. При проверке установили, что в его собственности нет движимого и недвижимого имущества.

В то же время специалисты зафиксировали, что благосостояние матери экс-чиновника значительно улучшилось после поступления Кирбабина на госслужбу. Женщина за время работы сына приобрела пять квартир и дорогостоящую машину. Также она заявила свои права на деньги, изъятые у бывшего чиновника при обыске. По словам матери Романа Кирбабина, они были получены за счет накоплений доходов от предпринимательской деятельности в Казахстане. Эти доводы в ходе проверки не подтвердились.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском об обращении имущества в доход государства. Ломоносовский районный суд Ленинградской области поддержал иск.

Татьяна Титаева