На Пермском инженерно-промышленном форуме обсудят роботизацию и квантовые вычисления

Одной из главных тем Пермского инженерно-промышленного форума станет использование квантовых вычислений для решения задач, недоступных традиционным IT-технологиям. Эти вопросы будут обсуждаться на серии специальных событий.

В ходе лекции для учащихся профильных классов «Квантовые технологии сегодня. От комиксов до профессий будущего» расскажут про современное применение таких технологий, прорывные устройства и новые профессии.

Ситуация с кадрами в высокотехнологическом производстве будет обсуждаться на конференции по бесшовному образованию и инженерному мышлению. На ней выступят ведущий российский футуролог Сергей Переслегин, ректор ПГГПУ Константин Егоров и другие спикеры. Участники мероприятия узнают об использовании новых технологий в образовании и инженерном деле, «бесшовности» современного инженерного образования — от детского сада до предприятия. Будет представлен проект «Пермская промышленная азбука», которая поможет школьникам Пермского края узнать о промышленности региона.

В рамках трека «Новые технологии» состоится большая конференция «Интеллектуальная автоматизация: как роботы, аддитивные установки и ИИ меняют производство. Практические примеры». Спикерами станут представители Минпромторга России, Национальной ассоциации участников рынка робототехники, Регионального фонда развития промышленности Пермского края, а также компании «Роботех».

Отдельная пленарная сессия будет посвящена роботизации как драйверу экономического развития Пермского края. Эксперты федеральных и региональных структур, а также Торгово-промышленной палаты России расскажут про господдержку и образование в этой сфере, тенденции рынка промышленных роботов.

Форум пройдет 4 и 5 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» и будет включать более 50 круглых столов, конференций и сессий, объединенных идеей «Создано в Пермском крае».

Пермский инженерно-промышленный форум проводится правительством Пермского края и региональным минпромторгом при поддержке крупнейших промышленных предприятий Прикамья с 2014 года.