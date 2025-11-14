В суд Ижевска направили дело о налоговом уклонении на 49 млн рублей

Руководителя коммерческой организации в Ижевске обвинили в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2023 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, сумма неуплаченных налогов составила более 49 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая представила в налоговый орган недостоверные декларации, касающиеся взаимоотношений с организациями, не осуществляющими реальной деятельности.

На имущество обвиняемой наложен арест для возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Устиновский райсуд Ижевска для рассмотрения.

Анастасия Лопатина