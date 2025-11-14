Порывы ветра в Москве 14 ноября достигли штормового уровня

Утром 14 ноября порывы ветра в Москве достигли штормовых показателей. Скорость ветра в аэропортах Шереметьево и Внуково доходила до 15 м/с, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предупредил о возможном падении деревьев и плохо закрепленных конструкций и посоветовал не ставить автомобили в опасных зонах. В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности, напомнил господин Тишковец в комментарии «РИА Новости».

По словам эксперта, в субботу следует ожидать мороза до -3...-8 и гололед до 7-12 мм. В Москве в этот день выпадет почти треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составит 3-4 см.