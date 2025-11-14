Квартиры с видом на доходность

Арендная доходность затмила ВНЖ: 53% сделок на рынке зарубежной недвижимости — инвестиционные. С начала года эта доля выросла сразу в четыре раза, выяснили аналитики NF Group. Хотя еще в 2024-м россияне чаще покупали жилье в обмен на иностранное резидентство. С какими бюджетами заходят клиенты? И на какую рентабельность рассчитывают? Выясняла Аэлита Курмукова.

Московская квартира обещает доходность не более 5% в год, а вот зарубежная — может приносить 10%. И это даже не верхняя планка, утверждают опрошенные “Ъ FM” брокеры. Стабильный спрос на инвестжилье сейчас приходится в бюджете до $0,5 млн. Но начать можно и с меньшей суммы, если зайти на азиатский рынок. В этом году в топ-3 по сделкам среди россиян — Таиланд, но большую рентабельность гарантирует недвижимость Индонезии. И многие клиенты активно заказывают просмотры объектов в период новогодних каникул, рассказала директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF GROUP Анна Ларина: «Таиланд дает сейчас 6-7% пассивного дохода от сдачи в аренду, Бали — 13-15%. Все зависит от локации. В Таиланде за $200 тыс. можно купить только квартиру, и это будет небольшая студия. Вот сейчас как раз вышел новый проект рядом с морем на Банг Тао. Если мы говорим про Бали, то там за эти деньги доступен больший метраж, и можно даже купить небольшую виллу площадью 90 кв. м».

Инвесторы сменили тактику и диверсифицируют портфель. Среди активов одновременно могут быть азиатская, ближневосточная и сочинская недвижимость. По зарубежным сделкам первое место по-прежнему занимают ОАЭ, хотя россияне активно заходят и на другие рынки Персидского залива, говорит основатель агентства Nika Estate Виктор Садыгов: «Доходность от спекуляций при покупке и перепродажи может принести в среднем 30% годовых. Дубай с точки зрения цены достаточно вырос за последние два года. Абу-Даби — фаворит для инвесторов: минимальный чек — $500 тыс.

Я бы выделил нового игрока — Садовскую Аравию. Туда заходят инвесторы, зарабатывают, и можно получить при покупке недвижимости от 4 млн SAR ($1,070 млн) и "золотую" визу на время владения этим объектом».

После проблем с выводом европейских активов россияне стали аккуратнее. На инвестжилье они готовы потратить, как правило, не больше $300 тыс. А при покупке недвижимости для себя бюджеты даже в Азии превышают уже $2 млн, делятся собеседники “Ъ FM”. А вот к ВНЖ в обмен на покупку жилья россияне слегка поостыли. Если в прошлом году доля таких сделок превышала 70%, то сейчас, по данным NF Group, лишь 13%. Тут в лидерах — по-прежнему Турция, заметил руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский: «Паспорт остается в тренде. Если цель — приобретение второго гражданства, зачем вкладывать больше? В основном, конечно, это Стамбул. В этом городе более понятная история с оценкой недвижимости. $400 тыс. — это квартира площадью 50-70 кв. м c одной-двумя спальнями. Подобного рода объект на побережье обойдется дешевле. $400 тыс. — это не цена сделки, это, скажем так, оценка, но она может быть занижена. Турецкий рынок недвижимости растет в долларе как минимум процентов на 5%, до 12-15%».

Турецкий паспорт дают только через три года после получения свидетельства о праве собственности на недвижимость: до этого ее ни сдать, ни продать. И россияне, которые уехали туда в 2022-м, начали уже избавляться от таких объектов, делятся брокеры. А вот релоканты, осевшие в Сербии, похоже, возвращаться не собираются. Сейчас страна — на втором месте по уровню спроса на зарубежную недвижимость среди соотечественников. В Белграде нижняя граница за евротрешку сейчас начинается от €250 тыс.

Аэлита Курмукова