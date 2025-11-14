Набиуллина сравнила метод снижения ставки с проходом между Сциллой и Харибдой

Банк России аккуратно снижает ключевую ставку, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В этом деле, по ее словам, регулятор пытается «пройти между Сциллой и Харибдой».

Сцилла и Харибда — это чудовища греческой мифологии, которые живут по обеим сторонам узкого пролива. Они убивали всех проплывающих между ними моряков. Выражение «находиться между Сциллой и Харибдой» значит подвергнуться опасности сразу с двух сторон.

«Да, мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, но с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно»,— уточнила глава регулятора.

Вызовом для Центробанка госпожа Набиуллина назвала необходимость поддержки и дальнейшего снижения инфляции, которая сочетается с пониманием того, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным. В вопросах экономической стабильности и низкой инфляции глава регулятора, в частности, рассчитывает на правительство.

В октябре ключевую ставку снизили еще на 50 базисных пунктов — до 16,5% годовых. Прогноз ЦБ на 2026 год по ставке находится в диапазоне между 13% и 15%, по инфляции — 4-5%.