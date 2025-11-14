«Основной сдерживающий фактор — финансовый»

В 2025 году в Ростовской области на развитие транспортной отрасли было направлено 32 млрд руб. На эти средства в регионе осуществляется ремонт существующих дорог и строительство новых, происходит обновление подвижного состава и внедрение передовых технологий. Развитие отрасли идет, несмотря на существующие проблемы и вызовы. Подробности — в интервью заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.



— Можете назвать основные показатели развития транспортного комплекса региона по итогам трех кварталов 2025 года? Все ли планы выполняются?

— Для начала приведу несколько цифр. Так, в 2025 году Ростовская область направила на развитие транспортной системы 32 млрд руб. Эти деньги пошли на развитие общественного транспорта и дорожной инфраструктуры. По состоянию на 1 ноября работы завершены на 100 объектах регионального значения (причем, 58 объектов были сданы досрочно) и на 405 объектах местного значения общей протяженностью асфальтовых покрытий 360 км. Приоритет отдавали дорогам, ведущим к социальным объектам: учебным заведениям, больницам, домам культуры и т. д. Всего в 2025 году было 157 таких объектов.

Особое внимание уделили развитию сельских территорий. Кстати, в Ростовской области действует отдельная программа по транспортной доступности подъездов к поселкам и хуторам, охватывающая 26 объектов.

Кроме того, еще в начале 2025 года стартовали работы по реконструкции Северного обхода протяженностью почти 8,5 км. В итоге, количество полос будет увеличено с двух до четырех, пропускная способность повысится. Завершить проект строители планируют в 2027 году.

А еще в конце 2025 года в Ростове-на-Дону начнутся работы по ул. Вторая Орбитальная, сейчас ведется оценка и выкуп земли.

Развитие обходов столицы Дона направлено на разгрузку трафика и вывод транспортных заторов за пределы мегаполиса.

— С дорожной инфраструктурой понятно. А как меняется транспортная сфера?

— Для нас всегда основным показателем было и остается мнение граждан. Ориентируемся на него. Поэтому совместно с правительством Российской Федерации мы разработали программу развития общественного транспорта. Сегодня в опорных населенных пунктах у нас доля подвижного состава составляет 70,8%. По существующим требованиям, к 2030 году мы должны достичь показателя 85%.

Если говорить об автобусах, как о самом распространенном виде общественного транспорта, то это машины не старше 10 лет. Для того, чтобы добиться роста показателя, о котором говорила выше, в регионе надо обновить порядка 1,3 тыс. единиц транспортных средств. В первую очередь, речь о Ростове-на-Дону, где обновление автопарка должно начаться уже в первом квартале 2026 года.

Частично, деньги на это предусмотрены в бюджете. Но мы уже сейчас видим, что не обойдемся без внебюджетных источников. Кроме того, федеральный центр предлагает несколько механизмов льготного лизинга, которые мы тоже рассматриваем.

— Необходимость модернизации общественного транспорта связана с расширением маршрутной сети?

— Мы видим, что сеть общественного транспорта растет. За последний год появилось 14 новых маршрутов. Но особенно активно развивается межрегиональное автобусное сообщение. Количество маршрутов и городов, в которые можно добраться на автобусе, кратно увеличилось за последние несколько лет.

Но есть и другие факторы. Так, в 2026 году одним из главных нововведений станет внедрение нового вида контрактов на межмуниципальных маршрутах. Около 20 маршрутов к садовым товариществам будут работать по тарифу, установленному регионом, а перевозчику будут компенсироваться затраты на перевозку. Но только в том случае, если техника, которую компания использует, будет соответствовать всем требованиям по безопасности и комфорту пассажиров.

Кроме того, планируется внедрение системы локальной навигации общественного транспорта. Так, в городах на каждой остановке установят защищенные метки — для связи с автобусом и определением точки, в которой он находится. Система позволит «видеть» передвижение конкретного автобуса или троллейбуса в геосервисах и обеспечит контроль движения по выделенным полосам разрешенных транспортных средств.

Знаете, мы много занимаемся аналитикой. Минтранс, совместно с профильными специалистами, уже начало разрабатывать большой план по улучшению работы общественного транспорта. Когда план будет готов, мы сможем сделать маршруты удобнее и доступнее для всех жителей. Наша цель — сделать так, чтобы транспортная сеть работала максимально эффективно и качественно по всему региону.

— Одна из задач правительства Дона — развивать все виды транспорта. Речь не только о новых автобусных маршрутах, но и о перевозках пассажиров по воде, о городской электричке, о рельсовых автобусах между крупными городами. Какие изменения ожидаются в ближайшее время в этих направлениях?

— На мой взгляд, у городской электрички большие перспективы. Прежде всего, они касаются совершенствования транспортного сообщения Ростова-на-Дону. Ведь на движение электропоезда не влияет дорожная обстановка. Поэтому, совместно с Российскими железными дорогами активно развиваем этот проект. В частности, вместе с администрацией донской столицы и управлением СКЖД (подразделение РЖД, — «Ъ-Ростов») на постоянной основе идет работа по развитию сети железнодорожных остановочных пунктов в районе крупных жилых комплексов.

Так, мы уже внесли предложения по строительству в Ростове трех новых остановочных пунктов — рядом с ЖК «Октябрь Парк», «Красный Аксай» и «Екатерининский».

Сейчас обсуждаем механизмы реализации. Это — стратегическая инициатива, которая устремлена не на решение точечных проблем здесь и сейчас, а направлена в будущее.

— Что вы имеете ввиду?

— Например, сегодня развивается район ул. Пойменной, строится ЖК «Самолет». Предполагая, что нагрузка на инфраструктуру в будущем здесь значительно возрастет, в рамках комплексного развития территории (КРТ), мы запланировали строительство двух новых железнодорожных остановочных платформ.

Для удобства пассажиров Северо-Кавказская железная дорога уже отремонтировала пять платформ. Кроме того, у нас с коллегами из РЖД есть планы на 2026 год — отремонтировать платформу «Рабочий городок» и сделать пешеходный переход через пути для платформы «Левенцовская».

— Пока в Ростовской области по речным маршрутам курсируют два пассажирских судна «Валдай». Они перевезли уже 50 тыс. пассажиров по направлениям в Азов, Багаевскую и Семикаракорск. В новом сезоне планируется запуск нового судна на маршруте «Ростов — Романовская — Ростов — Таганрог». Идет строительство причала для приема метеоров в Семикаракорской. Это все пункты, куда будут скоростные суда пребывать или же таких регулярных водных маршрутов в регионе будет больше?

— Действительно, в 2025 году мы активно работаем над тем, чтобы пассажирские суда могли заходить в разные населенные пункты. Для этого в станицах Старочеркасской, Пухляковской и Романовской установили специальные плавучие причалы (их еще называют понтонами).

На 2026 год у нас большие планы: мы собираемся спроектировать, а затем построить причалы в станице Кочетовская, городах Усть-Донецк и Константиновск.

Теперь о подвижном «составе». В 2025 году регион приобрел новое скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Он начнет ходить в тестовом режиме по маршруту «Таганрог — Романовская». В будущем мы планируем продлить этот маршрут до города Калач-на-Дону в Волгоградской области.

В 2026 году к нам прибудет еще один «Метеор 120Р» и мы сможем расширить маршрутную сеть, а также увеличить количество рейсов по существующим маршрутам.

Здесь важно отметить, что сегодня флот на подводных крыльях — это не экскурсионный аттракцион, а полноценная часть системы общественного транспорта Ростовской области.

— На ваш взгляд, что способствует, а что мешает развитию транспортной отрасли региона? Как преодолевать эти барьеры?

— Основной сдерживающий фактор — финансовый. Он проявляется в двух ипостасях. С одной стороны, это дефицит ресурсов, с другой — значительное увеличение стоимости работ товаров и услуг. Рынок сильно изменился за последние годы, а темпы роста бюджета незначительны. Для сравнения, стоимость ремонта 1 км дорог выросла минимум в два раза. Это колоссальные цифры. Особенно, если учесть масштаб нашего региона и протяженность дорожной сети, которая насчитывает почти 30 тыс. км.

— С развитием в регионе дорожной инфраструктуры есть сложности?

— Это не сложности, а работа. Например, в рамках областного проекта «Региональная и местная дорожная сеть». По этому проекту мы уже достигли увеличения доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям: 56,5%.

Также мы повысили долю дорожной сети крупнейших городских агломераций, которая находится в нормативном состоянии, и долю автодорог, входящих в опорную сеть.

В 2025 году мы поставили перед собой серьезную задачу — обеспечить укладку 4,04 млн кв. м асфальтового покрытия по всему регионе. Сегодня этот показатель выполнен на 95%: укладка произведена на площади 3,43 млн «квадратов».

Но надо понимать, что развитие дорожной инфраструктуры городов и районов ограничено дорожными фондами муниципальных образований. Из-за этого многие местные проекты остаются нереализованными и откладываются на долгий срок. Это сегодня одна из серьезных проблем. Многие проекты приходится финансировать из регионального дорожного фонда, что ограничивает нас в реализации масштабных проектов.

— Например, каких?

— Например, таких как «Западная хорда», которая является важной частью Ростовского транспортного кольца (общей протяженностью 110 км). Первый этап проекта реализован. На строительство второго этапа, участка протяженностью 7,5 км, необходимо 32,2 млрд руб. Сегодня финансовая ситуация, безусловно, непростая. Однако после того, как губернатор Юрий Борисович Слюсарь презентовал проект президенту России Владимиру Владимировичу Путину было принято решение, что мы, совместно с федерацией, прорабатываем все возможные варианты начала реализации проекта в рамках шестилетней дорожной программы.

«Западная хорда» станет финальным этапом строительства Ростовского транспортного кольца, главной задачей которого является перенаправление грузовых потоков — порядка 6 тыс. грузовиков — в обход столицы региона.

— Какие еще ограничения в работе вы видите?

— Одно из ограничений — значительная нехватка водителей. Дефицит сильный, до 40%. И такая ситуация сейчас не только в нашем регионе. В целом в дорожной сфере и транспортной отрасли страны ощущается кадровый голод. Причем это касается и специалистов линейного уровня, и руководящего состава. Решение проблемы возможно путем трехсторонних соглашений между минтрансом региона, профильными учреждениями образования и предприятиями.

Еще одна из ключевых проблем в сфере транспорта — отсутствие системности. Муниципалитеты разрабатывали свои маршрутные сети самостоятельно. Часто — с высокой степенью дублирования. И это усугубляется транзитом межмуниципальных и межрегиональных маршрутов.

Кроме того, более 70% маршрутов региона работают на базе нерегулируемого тарифа. Это не позволяет в полной мере оценить эффективность таких маршрутов. Потому, что она очень сильно зависит от подхода транспортной компании. Системы нет.

Поэтому, в нынешних условиях, одна из ключевых задач для нас — оптимизация маршрутной сети с последующей оценкой стоимости ее обслуживания.

— И что вы для этого делаете?

— Сегодня мы плотно занимаемся сбором аналитики, совместно с несколькими компаниями федерального уровня. Они, на основании большой базы накопленных данных, помогают нам увидеть структуру перемещений пассажиров внутри региона.

Кроме того, начиная с 2026 года, в целях повышения качества услуг на территории Ростовской области запланирован поэтапный переход на контрактную систему выполнения транспортной работы.

— А дальше что?

— В 2026 году на первом этапе (на контрактную систему) будут переведены межмуниципальные маршруты, обеспечивающие транспортную доступность жителей садовых товариществ. В результате будет обеспечено регулярное транспортное сообщение в 24 садовых товариществах, расположенных в Аксайском, Мясниковском, Кагальницком, Волгодонском районах (СНТ «Ветеран», сады «Природа», с/т «Речник», с/о «Крокус», садовые товарищества «Электрон», СНТ «Романтик» и др.). На эти цели министерство транспорта Ростовской области предусмотрело более 250,8 млн руб.

Дальнейшие шаги по масштабированию контрактной системы будут определены по итогам оптимизации маршрутной сети. Это позволит кардинально изменить подход к организации транспортного обслуживания. Ведь сегодня общественный транспорт уже нельзя рассматривать как бизнес. Это, в первую очередь, социально значимая услуга.

Беседовал Ефим Мартов