Определен подрядчик для ремонта пермского ТЮЗа

Победителем аукциона на право капитального ремонта пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) признано ООО «Евразия-сервис». Компания стала единственным участником торгов. Ее заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Цена контракта составит 43,3 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет отреставрировать основания, фундамент, ограждающие конструкции и распорные системы, воссоздать декоративно-художественные покраски, штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор.

К работам требуется приступить с 1 декабря 2025 года и завершить их к 31 июля 2026 года.

ООО «Евразия-сервис» зарегистрировано в Перми в 2008 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2024 году составила 223,8 млн руб.