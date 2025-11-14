Бюджет Красноярска на 2026 год предполагает дефицит в 4,3 млрд рублей

Мэрия Красноярска внесла в горсовет проект бюджета города на 2026 год. Об этом сообщили обе ветви муниципальной власти.

Доходы бюджета запланированы в объеме 76,3 млрд руб., расходы составят около 80,6 млрд руб. Таким образом, дефицит предусмотрен в размере 4,3 млрд руб. Для сравнения, в конце 2024-го горсовет Красноярска принимал бюджет на 2025 год с дефицитом в 2,6 млрд руб.

Публичные слушания по проекту пройдут 3 декабря. Предполагается, что горсовет утвердит главный финансовый документ города 16 декабря.

Валерий Лавский