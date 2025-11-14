В Уфе возле мечети «Рамадан» открыли приют для бездомных

Сегодня рядом с мечетью «Рамадан» на улице Бабушкина в Уфе открыли новый социальный центр «Приют человека», сообщил в соцсетях заместитель премьер-министра Башкирии, министр спорта Руслан Хабибов. По его словам, в центре окажут помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации: горячее питание, предметы личной гигиены, медицинские услуги, а также помощь в трудоустройстве.

Министр отметил, что «синоптики обещают очень холодную зиму, поэтому открытие данного центра считаю очень своевременным».

Майя Иванова