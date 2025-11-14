В Красноярске осудят организатора казино Максима Черепанова и 36 его подельников

Центральный и Советский райсуды Красноярска рассмотрят уголовное дело в отношении организатора сети подпольных казино Максима Черепанова и 36 его подельников. Им вменяют в вину незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Судебное заседание состоится 20 ноября.

По версии следствия, фигурант дела запустил подпольный игорный бизнес в июле 2022 года в подвалах под магазинами «Пятерочка» по ул. Алексеева и ул. Петра Подзолкова. К работе он привлек не менее 38 человек. Группа разместила в залах камеры, которые контролировали работу крупье.

Информация о проведении игр распространялась через закрытые рассылки в мессенджерах. Попасть внутрь можно было только по приглашению или поручительству постоянных игроков, установило следствие. Доход казино, считают правоохранители, ежемесячно составлял от 2 до 20 млн руб. Преступная группа была задержана силовиками в октябре 2023 года.

Четверо обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Двум фигурантам дела ранее суд назначил полтора и два года условно, еще двое проходят военную службу. Максим Черепанов находится в федеральном розыске, в феврале прошлого года ему были заочно предъявлены обвинения.

Александра Стрелкова