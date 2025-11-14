В Санкт-Петербурге задержали лжеполицейских за разбой и похищение людей

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех мигрантов из Центральной Азии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. По данным следствия, задержанные притворялись полицейскими, чтобы похищать и грабить жителей города.

По предварительным данным, мужчины нападали на петербуржцев с ноября 2024 года по февраль 2025-го. На ролике с задержанием от ФСБ видно, что у них изъяли несколько фальшивых полицейских удостоверений. Мигранты с огнестрельным оружием нападали на людей «в целях разбоя и вымогательства», сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении двух или более человек (ч. 2 ст. 126 УК) и разбое (ч. 3 ст. 162 УК). Задержанных отправили в СИЗО. Расследование продолжается.