Нижегородская лаборатория выявила ДНК свиньи в говяжьем фарше

Специалисты нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили ДНК свиньи в говяжьем фарше одного из местных производителей. Это может свидетельствовать о фальсификации продукции либо о нарушении технологического процесса, сообщили в пресс-службе учреждения 14 ноября. Название компании-производителя в пресс-службе не назвали.

Исследование продукции провели 6 ноября методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В результате ДНК свиньи нашли в трех образцах продукта «Фарш классический». Этот компонент не соответствует составу, указанному на маркировке.

Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «Веста», сформирован срочный отчет о продукции, не отвечающей ветеринарным и санитарным правилам. Информацию направили в Россельхознадзор.

Галина Шамберина