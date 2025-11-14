Экс-глава Заволжья изменил охранные зоны, чтобы не сносить свой коттедж

Нижегородский облсуд в рамках апелляционного производства назначил судебную экспертизу, чтобы выяснить, законно ли бывший глава Заволжья Владимир Румянцев реконструировал ветхий деревянный дом в переулке Шевченко. Эта реконструкция заключалась в том, что старый дом был снесен, а на его месте бывший глава города построил себе двухэтажный коттедж.

Однако в ходе работ были нарушены параметры (высота построек, количество этажей, площади), так как снесенный старый дом находился в границах защитных зон соседних ОКН регионального значения «Пешеходный мостик через овраг» и «Дом Н.И. Польского». В результате администрация Городецкого округа через суд обязала бывшего главу Заволжья снести его новый дом — коттедж признали самовольной постройкой. Собственник обжаловал это решение.

Как рассказали в управлении госохраны ОКН Нижегородской области, снесенный Владимиром Румянцевым старый дом не являлся объектом культурного наследия. Бывший глава заказал разработку проектов корректировки зон охраны соседних ОКН. Проекты были сделаны, получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, управление организовало процедуру общественного обсуждения, которая прошла без замечаний от граждан.

На основании этого правительство Нижегородской области поставило на кадастровый учет скорректированные зоны ОКН. «В настоящее время жилой дом, расположенный по переулку Шевченко в Заволжье, находится вне границ зон охраны объектов культурного наследия. Соответственно, на него, не распространяются требования к градостроительным регламентам в границах территории данных зон», — пояснили в управлении, добавив, что по ОКН «Пешеходный мостик через овраг» проект охранной зоны еще дорабатывается. В случае ее корректировки у Владимира Румянцева появится аргумент, чтобы в апелляции отменить решение Городецкого суда о сносе своего дома.

Иван Сергеев