Неплательщикам за тепло в Пермском крае ограничат горячую воду

Более 11 тыс. клиентов «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском получили уведомления об ограничении горячей воды из-за долгов. Чтобы избежать расходов за повторное подключение, им необходимо в кратчайшие сроки погасить задолженность.

Отключение будет проводиться сотрудниками Тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» с помощью блокирующих устройств. Если должник самостоятельно демонтирует блокирующее устройство и контрольную пломбу, это будет расцениваться как административное правонарушение и повлечёт неприятные последствия.

Проверить наличие долга, который может привести к ограничению горячей воды, можно в квитанции. Стоит помнить, что по решению суда у неплательщиков также могут арестовать денежные средства на банковских счетах, автомобили, личное имущество, ограничить право на выезд за рубеж.

Поэтому рекомендуем погасить долг, если он есть, а также внести очередную оплату за тепло и горячую воду. Сделать это можно любым удобным способом: на сайте или в офисе расчетно-кассового центра (РКЦ), а также в банковском приложении на смартфоне, отсканировав QR-код на квитанции.

«Ограничение горячей воды — вынужденная, но эффективная мера в отношении должников. Только лишившись привычной коммунальной услуги, неплательщики замечают, что пользовались ей бесплатно, чего не может быть по закону. Теперь им придётся не только погасить долг, но и оплатить повторное подключение. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам убедиться в отсутствии задолженности, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем», — подчеркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»