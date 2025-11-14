В Волгограде прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на 6 млн

В Волгограде предприятие погасило задолженность по заработной плате на сумму свыше 6 млн руб. благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ворошиловского района Волгограда выяснила, что с июня по август этого года одно из предприятий частично не выплатило зарплату 107 работникам. Сформировалась задолженность в общей сумме более 6 млн руб.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство привлекло гендиректора организации к административной ответственности в виде штрафа. На сегодняшний день задолженность полностью погашена.

Павел Фролов