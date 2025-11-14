В Соль-Илецке в суд направлено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Соль-Илецка, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 7 августа в Соль-Илецке обвиняемый находился вблизи кафе на ул. Персиянова. В ходе словесного конфликта со своим несовершеннолетним знакомым он ударил его в область грудной клетки. Затем, обладая навыками боевых единоборств и применяя к потерпевшему прием борьбы, он схватил его за туловище и совершил резкий бросок на асфальт головой вниз, упав на него сверху.

От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева