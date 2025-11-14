Экс-глава челябинского минздрава назначен ректором Уральского медуниверситета

Бывший министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов стал ректором Уральского государственного медицинского университета. Он вступил в должность 10 ноября, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Фото: Олег Каргаполов

Юрий Семенов будет занимать пост ректора в течение пяти лет. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Профессиональный путь Юрия Семенова начался в Челябинской области. Он работал министром здравоохранения региона в 2019-2022 годах. До этого восемь лет возглавлял ГБУЗ «Областной перинатальный центр». В медучреждение он также вернулся после ухода с поста министра. С марта 2024-го по октября 2025 года руководил Уральским научно-исследовательским институтом охраны материнства и младенчества и вскоре стал исполняющим обязанности ректора УГМУ.

Ольга Воробьева