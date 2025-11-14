Лжеполицейских задержали в Петербурге по делу о вымогательстве и разбое

Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в вымогательстве и разбое. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Группа правонарушителей состояла из выходцев Центрально-Азиатского региона. По информации силовиков, с ноября прошлого года по февраль 2025 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, под видом правоохранителей, несколько раз напали на жителей Петербурга с целью разбоя и вымогательства. При осуществлении противоправной деятельности применялось огнестрельное оружие.

Уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека и разбое. Причастных к нападениям задержали и заключили под стражу.

Татьяна Титаева