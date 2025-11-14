В Астрахани сотрудник Росрыболовства попал под следствие за получение взятки

В Астрахани следствие возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении государственного инспектора территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, взятку фигуранту передал предприниматель. Взамен предстояло обеспечить тому беспрепятственную добычу водных биологических ресурсов во время промышленного и прибрежного рыболовства в Астраханской области.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Следствие допустило, что вскроются другие факты незаконной деятельности фигуранта.

Павел Фролов