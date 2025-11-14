На ТЦ «Лайнер» установили один из крупнейших в Перми медиафасадов

На торговом центре «Лайнер» по бульвару Гагарина, 46, установили медиафасад, рассказали «Ъ-Прикамье» в управляющей комплексом компании. Как указано в официальной группе «Лайнера» в соцсети «ВКонтакте», недавно установленный медиафасад — самый большой в Перми, имеет площадь 630 кв. м. Запуском объекта занимался оператор рекламы — организация Msgroup. В управляющей «Лайнером» компании пояснили, что конструкция установлена со стороны ул. Революции. Снаружи здания медиафасад выглядит как монолитное полотно, но просмотр улицы изнутри, из окон ТЦ, он не закрывает, уточнили в «Лайнере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТЦ «Лайнер» Фото: ТЦ «Лайнер»

«Шесть лет “Лайнер” простаивал закрытый, и сейчас мы стремимся изменить у жителей восприятие этого объекта, создать в нем и вокруг него привлекательную для населения среду. “Лайнер” становится точкой притяжения района, в том числе для экономической деятельности»,— подчеркнули в УК торгового центра. По словам собеседников организации, установку медиафасада согласовывали с властями. «Мы благодарны, что власти поддержали нашу инициативу, и сейчас планируем обсуждать вопрос установки еще одной световой конструкции со стороны бульвара Гагарина. Это позволит еще больше оживить район»,— добавили в УК.

Отметим, крупнейшие медиафасады в Перми установлены на зданиях ТЦ «Айсберг», «iMall Эспланада», «Семья» и других. По данным сайта рекламного агентства RCM, площадь такой конструкции, размещенной на ТЦ «Айсберг», составляет 228 кв. м, медиафасада на ул. Малкова, 26/1 — 221 кв. м, объекта на ТРК «Семья» — 200 кв. м. Согласно сайту future-vision.ru, общая площадь нескольких медиафасадов ТЦ «iMall Эспланада» составляет более 900 кв. м.

Напомним, в 2024 году ТЦ «Лайнер» открылся после длительного простоя. О приобретении более 70% площадей ТЦ предпринимателями Сергеем и Светланой Жуковыми «Ъ-Прикамье» стало известно в 2023 году. Примерно тогда же краевая прокуратура сообщила, что новые собственники объекта устранили нарушения требований пожарной безопасности.