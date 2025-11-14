Директор головного предприятия «Мотовилихи» уволился, проработав меньше года

Выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов, возглавлявший АО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) с конца февраля 2025 года, покинул должность. Как рассказал «Ъ-Прикамье» знакомый с ситуацией источник, решение о кадровых изменениях принял акционер.

Директором общества назначен Виктор Калинин, который уже руководил головным заводом «Мотовилихи» с начала сентября 2021 года по конец марта 2022-го. После этого, как говорят собеседники, господин Калинин некоторое время проработал в тульском АО «НПО “Сплав”». О дальнейших карьерных планах господина Архипова источники рассказать не смогли.

АО «СКБ» ранее было дочерней компанией ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2023 году имущественный комплекс обанкротившегося холдинга был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Сейчас 100% акций СКБ принадлежит АО «Технодинамика».