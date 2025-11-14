В Пензе экс-директор МУПа отправился в колонию на восемь лет за взятку 1,8 млн

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Осужденный получил взятку в размере 1,8 млн руб. от представителя коммерческой компании 27 декабря прошлого года. За эти деньги ему предстояло выдать технические условия на подключение к сетям водоснабжения планируемого к застройке коттеджного поселка на 700 домов в селе Богословка Пензенского района.

При получении взятки осужденного задержали сотрудники регионального УФСБ. Свою вину он не признал. По решению суда он получил восемь лет колонии строгого режима. Также конфискованы полученные в качестве взятки 1,8 млн руб. Приговор вступил в законную силу.

Павел Фролов