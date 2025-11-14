С 15 апреля 2026 года стоимость проезда в пермском транспорте вырастет до 43 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте города Перми вырастет с 15 апреля следующего года с 40 руб. до 43 руб. за одну поездку. Изменения в соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте администрации города Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, с 15 апреля 2027 года тариф на проезд также вырастет до 47 руб. С 15 апреля 2028 года тариф до 49 рублей. Документ подписал глава Перми Эдуард Соснин 11 ноября 2024 года.

Напомним, последний раз тариф на проезд повышался в апреле этого года. Тогда стоимость поездки выросла с 37 до 40 руб.