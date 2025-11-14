В Ярославской области высадили 10 тысяч гектаров леса

В Ярославской области в этом году восстановили леса на площади более 10 тыс. гектаров, сообщили в правительстве региона. Агротехнический уход охватил 12 тыс. гектаров. До наступления устойчивого снежного покрова продолжатся рубки в молодняке, сейчас обработано 1,8 тыс. гектаров. Эти работы входят в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Специалисты рыхлят почву, уничтожают нежелательную растительность и дополняют посадки. Для обработки участков с тонкой древесиной используют кусторезы, а для более толстой — катки-осветлители. Эти машины были приобретены при обновлении спецавтопарка в рамках нацпроекта «Экология». Сейчас регион полностью оснащен специальной и лесопожарной техникой.

Лесовосстановительные работы в Ярославской области уже покрыли площади, равные тем, где были вырублены или погибли лесные насаждения.

Антон Голицын