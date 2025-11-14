Советник главы Крыма сообщил об информационной атаке на регион со стороны Киева

Украина начала информационную атаку на Крым, направленную на дезинформацию населения и искажение фактов работы российских систем ПВО. Об этом сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Идут вбросы, и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь»,— написал господин Крючков в Telegram-канале. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену. Кроме того, советник главы республики напомнил об ответственности за съемку и публикацию материалов, раскрывающих данные о работе систем ПВО.

Сегодня ночью в Севастополе действовал режим воздушной опасности. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о семи сбитых в небе над городом «воздушных целях». Какие именно объекты уничтожены, господин Развожаев не уточнил. По его словам, повреждений в Севастополе нет.