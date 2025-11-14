В Хабаровске предпринимателю Кимельфельду дали 4 года за отмывание бюджетных денег

Центральный районный суд Хабаровска признал виновным в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК) предпринимателя Романа Кимельфельда. По версии следствия, он занимался отмыванием бюджетных средств, похищенных при исполнении концессионных соглашений в рамках нацпроектов. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края. С учетом ранее вынесенного приговора Кимельфельда приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Суд установил, что Роман Кимельфельд в 2022–2023 годах легализовал 877,9 млн руб., похищенных совместно с владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым (в мае за мошенничество приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима). Бюджетные средства предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Чтобы скрыть происхождение денег, предприниматель под видом прибыли от сделок перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций. В мае тот же суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Управление Генпрокуратуры по ДФО сообщило о продолжении расследования нескольких других эпизодов при реализации нацпроектов с привлечением бюджетного финансирования в регионах Дальнего Востока.

Эрнест Филипповский