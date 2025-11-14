«Трактор» уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду». Хозяева льда победили со счетом 3:2.

Встреча прошла 13 ноября на омском стадионе «Джи-Драйв-Арена». Из «Трактора» забитыми шайбами отличились Виталий Кравцов и Михаил Григоренко. В составе «Авангарда» отличились Джованни Фьоре, Майкл Маклауд и Эндрю Португальски.

«Трактор» продолжает занимать пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет 16 ноября дома с екатеринбургским «Автомобилистом».