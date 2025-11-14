В Плещеевом озере временно запретили ловлю рыбы

На озере Плещеево в Переславском округе временно запретили любительский и спортивный лов рыбы для охраны водоема и восстановления рыбных запасов. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Плещеево озеро». Запрет действует с 20 ноября по 24 декабря 2025 года.

Запрет связан с периодом нереста переславской ряпушки, которая обитает только в Плещеевом озере и внесена в Красную книгу. Вылов ряпушки в озере запрещен круглогодично. Ограничения касаются всей акватории озера.

«Просим с пониманием отнестись к введенному ограничению и неукоснительно соблюдать установленный режим природоохранных мероприятий»,— сообщили в пресс-службе нацпарка.

Антон Голицын