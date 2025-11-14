Суд оштрафовал красноярца, прописавшего в своей квартире 24 иностранцев

К штрафу в размере 15 тыс. руб. суд Красноярска приговорил 53-летнего местного жителя, который фиктивно прописал в своей квартире 24 иностранцев. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Факт фиктивной регистрации выявил участковый полиции в ходе проверки достоверности сведений миграционного учета. Оказалось, что в квартире на улице Щорса проживает семейная пара, а иностранные граждане по указанному адресу отсутствуют. При этом собственник жилья, ранее судимый красноярец, был только зарегистрирован в квартире, а проживал в другом месте.

Расследование установило, что мужчина с октября по ноябрь 2024 года предоставил документы в МФЦ и поставил на фиктивный миграционный учет 24 мигранта. При этом жилплощадь он им не предоставлял. В качестве оплаты за услуги он получил по 500 руб. с человека.

Илья Николаев