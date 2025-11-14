Угрозыск задержал членов этнической группы по подозрению в похищении соотечественника

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти совместно с УФСБ задержали участников этнической группы, подозреваемых в разбое и похищении человека. Речь идет о троих гражданах одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 45 лет, сообщили в региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 5 января текущего года фигуранты проникли в квартиру своего 32-летнего соотечественника, избили его и похитили у него 20 тыс. рублей. После этого злоумышленники, применив физическую силу, затолкали свою жертву в автомобиль и отвезли в кафе, где стали угрожать расправой, если он не переведет им еще 50 тыс. рублей.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавший перевел фигурантам все имеющиеся у него накопления, еще 20 тыс., после чего был отпущен для сбора остальных денег. Через некоторое время он обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик