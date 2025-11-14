С экс-депутата из Мегиона взыскали 26 млн рублей по решению суда
Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с бывшего депутата думы Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) более 26 млн руб. в доход государства, сообщили в окружной прокуратуре.
В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции было установлено, что на счета депутата и его семьи поступили средства, превышающие их официальные доходы.
Прокуратура направила в суд исковое заявление — суд поддержал требования. Решение вступило в законную силу.