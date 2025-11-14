Первая в регионе флагманская АЗС «ЛУКОЙЛ» откроется 18 ноября утренним кофейным рейвом

Гостей ждет музыкальный батл, диджей-сет и розыгрыш 50 000 бонусных баллов в рамках акции «Заправляем счастьем».

18 ноября с 11:00 до 13:00 состоится открытие флагманской АЗС «ЛУКОЙЛ» на шоссе Космонавтов, 318. Это первая в регионе автозаправочная станция нового поколения. Клиенты АЗС смогут заправить автомобиль и зарядиться танцевальной энергией на «ДискоТЭКе».

Гостей ждет утренний кофейный рейв – впервые мероприятие такого формата проходит на АЗС. На площадке будут работать диджеи из школы «TechnoCube». Одним из ключевых событий станет музыкальный батл участников шоу «Голос. Дети».

С 18 по 20 ноября клиенты АЗС смогут поучаствовать в специальной акции «Заправляем счастьем». Чтобы получить 50 000 бонусных баллов, необходимо заправить автомобиль и произвести оплату через мобильное приложение «LukPay». Посетителей также ждут специальные скидки на продукцию кафе.

ООО "Лукойл-Пермь"